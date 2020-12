Calciomercato Milan – Dalla Spagna: è fatta per Kabak. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: è fatta per Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Problemi in difesa per il Milan. In estate si parlava della necessità di acquistare un difensore centrale, ma alla fine la dirigenza ha optato per utilizzare il budget a disposizione per la sessione di gennaio. Il problema è che, a tre partite dalla pausa natalizia, Pioli è in grossa difficolta. Kjaer sta recuperando dal problema accusato contro il Celtic, e Gabbia si è infortunato nella partita di ieri contro il Parma.

Insomma, serve un difensore, anche perchè il futuro di Musacchio e di Leo Duarte è tutto da valutare. L’obiettivo numero uno sembra essere Ozan Kabak. Secondo quanto viene scritto da Don Balon, infatti, il Milan avrebbe perfezionato nelle ultime ore l’acquisto del turco: sarebbe arrivato l’ok definitivo dello Schalke 04. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, Maldini avrebbe anticipato il Barcellona, che negli ultimi giorni si sarebbe fiondato sul difensore per sostituire l’infortunato Gerard Pique.

A noi non risulta un accordo già raggiunto, ma di sicuro Kabak è uno dei primi nomi nella lista della dirigenza rossonera. Attenzione però ad altri nomi: Simakan in primis (Maldini ha confermato pubblicamente l'interesse), ma anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, Matteo Lovato del Verona e Antonio Rudiger del Chelsea. Tutti profili interessanti, ma dalla Spagna, come raccontato, danno per fatto l'affare Kabak. La sensazione è che effettivamente l'affare possa andare in porto, ma non escludiamo qualche nome a sorpresa: Maldini e Massara sono abituati a stupire.