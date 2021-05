Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Donnarumma più vicino al Barcellona

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media spagnolo Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più vicino al Barcellona

Gianluigi Donnarumma si avvicina al Barcellona. Il portiere, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe giocare nella Liga nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da AS, infatti, ci sono stati dei contatti proficui tra il presidente Laporta e Mino Raiola per il trasferimento dell'estremo difensore. Nel titolo pubblicato dal giornale si legge: "La tentazione Donnarumma si consolida in casa Barcellona". La tentazione dunque cresce e Donnarumma si avvicina, ma prima bisogna cedere Ter Stegen. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a De Paul. C'è una novità importante.