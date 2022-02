Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo, torna Deulofeu?”

Il Milan guarda già al calciomercato estivo, e fra i nomi più interessanti risulta esserci quello di Gerard Deulofeu, ora all'Udinese

In casa Milan continua la programmazione in vista della prossima stagione, e alcune notizie di calciomercato iniziano a circolare, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Come riporta fichajes.net, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero già appuntato sul taccuino diversi nomi, e fra questi ci sarebbe anche quello di Gerard Deulofeu, attaccante attualmente in forza all'Udinese. Per lui, in questa stagione, sette reti e due assist in ventuno gare di campionato.