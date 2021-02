Calciomercato Milan – Dalla Spagna: deciso il futuro di Brahim Diaz

Brahim Diaz, futuro deciso: le novità sul calciomercato del Milan

Ci sono delle novità su Brahim Diaz. Secondo quanto riporta OK Diario, infatti, il trequartista sarà il primo rinforzo del Real Madrid nella prossima stagione. Lo spagnolo dunque dovrebbe ritornare nuovamente in Spagna al termine di questa stagione in prestito al Milan.

In realtà, stando a quanto ci risulta, non è stata ancora presa una decisione in merito al futuro di Brahim Diaz. Milan e Real Madrid si incontreranno al termine della stagione e decideranno il da farsi. Possibile anche il rinnovo in prestito per un'altra stagione.