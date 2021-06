Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Coutinho nell’agenda rossonera”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Philippe Coutinho, brasiliano del Barcellona, potrebbe diventare un nome caldo per la trequarti

Il Milan sta cercando un nuovo trequartista in questa sessione estiva di calciomercato . Il club rossonero vuole un giocatore di livello, un elemento che alzi il tasso tecnico e qualitativo della squadra rispetto a quanto fatto e dato negli ultimi anni dal turco Hakan Calhanoglu , accasatosi all' Inter a parametro zero .

Secondo quanto riferito, oggi, dal popolare quotidiano sportivo iberico 'MARCA', il Milan, nella propria agenda, avrebbe anche il nome di Philippe Coutinho , classe 1992 , trequartista brasiliano di proprietà del Barcellona . Per i colleghi spagnoli, Milan e Barcellona avrebbero già discusso di un possibile trasferimento in rossonero di Coutinho sulla base di uno scambio .

Forte, tecnico, esperto (ha giocato anche nel Liverpool in Premier League e nel Bayern Monaco in Bundesliga, oltre che nella Liga), Coutinho ha disputato appena 14 gare, per un totale di soli 792' sul terreno di gioco, nell'ultima stagione con la maglia blaugrana. Ha messo a segno 3 gol e fornito 2 assist. Per lui il trasferimento al Milan potrebbe rappresentare un'occasione di rinascita e di rilancio.