Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Contatti Siviglia-PSG per Sarabia”

Il Siviglia lavora al ritorno di Pablo Sarabia. Lo spagnolo è un obiettivo anche del Milan, ma gli andalusi sembrano in vantaggio. A riferire i dettagli è il quotidiano 'ABC'. Nonostante la presenza in rosa di ali d'attacco quali Erik Lamela e Rafa Mir, infatti, il Siviglia vorrebbe un ulteriore rinforzo in quella zona. Sono quindi già iniziati i contatti tra il PSG e la squadra andalusa per studiare la formula esatta per il ritorno di Sarabia.