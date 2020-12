Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Castillejo vuole tornare a casa”

Calciomercato Milan: Castillejo, nostalgia di casa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, classe 1995, esterno offensivo spagnolo del Milan, vorrebbe far ritorno in patria.

Lo ha sottolineato, questa mattina, il ‘Mundo Deportivo‘. Il popolare quotidiano sportivo iberico ha evidenziato come Castillejo, divenuto la riserva di Alexis Saelemaekers in rossonero, voglia tornare a giocare nella Liga spagnola.

Le offerte, in tal senso, non gli mancherebbero nemmeno. Il calciatore, infatti, piacerebbe al Siviglia, al Valencia ed all’Atlético Madrid. Così come non è da escludere un possibile ritorno al Villarreal per il numero 7 rossonero.

Il Milan, per privarsi di Castillejo nel calciomercato di gennaio, chiederebbe 15 milioni di euro. I ‘Colchoneros‘ di Diego Pablo Simeone, per convincere il Diavolo, potrebbero persino offrire uno scambio

Possibili protagonisti dell'operazione sull'asse Milano-Madrid, dunque, potrebbero essere il difensore montenegrino Stefan Savić o il centrocampista messicano Héctor Herrera.