Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Castillejo non giocherà nel Getafe”

Il Milan lavora alla cessione di Samu Castillejo in questa sessione di calciomercato: dalla Spagna, però, negano un suo possibile passaggio al Getafe. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, infatti, arrivano smentite. A chiarire è il vice-direttore di 'Marca', Emilio Contreras, che in un tweet scrive: "Non c'è alcuna possibilità per Callejón o Samu Castillejo di giocare nel Getafe in questa stagione".