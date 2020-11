Calciomercato Milan – Dalla Spagna, Brahim Diaz ha deciso il suo futuro

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Brahim Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mancano ancora diversi mesi al termine della stagione, ma in tanti già si chiedono quale sarà il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo è arrivato in prestito secco dal Real Madrid, ma non si esclude nelle prossime settimane un incontro tra i blancos e il Milan per prolungare il prestito o per un acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri.

Secondo però quanto scrive il Defensa Central, Brahim Diaz avrebbe già idee chiare. Il fantasista, infatti, sarebbe favorevole ad un ritorno al Real Madrid, a patto che gli venga garantita continuità di utilizzo. Il Real Madrid può garantirgli una prospettiva del genere, considerando i tanti campioni presenti in rosa? Difficile dirlo al momento, ma non è escludere, come detto in precedente, il rinnovo del prestito con il Milan per un'altra stagione.