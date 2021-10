Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Barcellona su Van De Beek” | News

Secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Van De Beek: l'olandese era stato accostato anche al Milan

Non sta andando come sperava l'avventura con il Manchester United di Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese, dopo essere cresciuto con l'Ajax ed essersi messo in mostra nel grande palcoscenico europeo proprio con i 'lancieri', è approdato alla corte di Solskjaer nel settembre del 2020. Qualità tecniche indiscusse, ma non è un titolare inamovibile dei 'Red Devils'. Nonostante avesse segnato un solo gol in 39 partite, i grandi club continuano a monitorare il classe 1997.