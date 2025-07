Calciomercato Milan, dalla Spagna: aumenta la concorrenza per Pubill

Calciomercato Milan, contatti in corso per Marc Pubill: l'Almeria chiede 15 milioni, ma aumenta la concorrenza dalla Serie A e dalla Premier

L'entourage di Marc Pubill ha confermato al noto giornale spagnoloMarca che sono in corso trattative con Milan e Wolverhampton. L'Almeria valuta il giocatore circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. I rossoneri, dopo l’offerta rifiutata dallo Strasburgo per Guela Doue, continuano a cercare rinforzi per la fascia destra e ora puntano con forza proprio su Pubill. Il terzino spagnolo, classe 2003, è un profilo fisico (190 cm), veloce e molto offensivo: nella stagione appena conclusa ha totalizzato 40 presenze con 1 gol e 5 assist.