Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Atletico Madrid su Julian Alvarez”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l'Atletico Madrid sarebbe interessato a Julian Alvarez

Si alimenta sempre di più la concorrenza per aggiudicarsi Julian Alvarez, talento argentino del River Plate. Il classe 2000 in Italia interessa molto al Milan e alla Fiorentina, con quest'ultima che pare avrebbe già presentato un'offerta intorno ai 20 milioni di euro. Dalla Spagna, però, arriva una notizia circa l'interesse da parte di un altro club. Secondo 'El Mundo Deportivo', l'Atletico Madrid del 'cholo' Simeone sarebbero sulle tracce di Julian Alvarez, considerato dallo stesso Simeone l'attaccante ideale per il suo tipo di gioco. Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.