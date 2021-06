Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Anche i rossoneri su Kang-In Lee”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kang-In Lee, centrocampista coreano, può lasciare Valencia. Tra gli interessati anche i rossoneri

Kang-In Lee, cresciuto nel settore giovanile del Valencia, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e vorrebbe cambiare aria. Il giocatore, un gol e 4 assist in 27 gare tra Liga e Copa del Rey nell'ultima stagione, andrà alle Olimpiadi di Tokyo, dal 22 luglio al 7 agosto e non vorrebbe far ritorno a Valencia una volta finita la rassegna con la propria Nazionale.