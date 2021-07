Calciomercato Milan – Dalla Russia: Vlasic, ecco l’offerta al CSKA | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: ecco l'offerta rossonera per Dusan Vlasic, calciatore del CSKA Mosca. I dettagli

Il Milan , per questa sessione di calciomercato , sta valutando di prendere Nikola Vlasic . Il giocatore, classe 1997 , è il trequartista del CSKA Mosca : potrebbe essere il sostituto di Hakan Calhanoglu. Dopo l'addio del numero 10, passato all'Inter, il Milan cerca un trequartista che sia centrale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli . Ma come stanno veramente le cose?

Secondo quanto riferito da Match TV in Russia, il Milan sarebbe pronto a fare un'offerta al CSKA per Vlasic. Cifre? 5milioni di euro per un prestito oneroso, con diritto di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League 2022-2023 fissato a 20 milioni, più altri 4 di bonus.