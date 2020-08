Calciomercato Milan – Dalla Russia: Miranchuk vuole i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportano le notizie in arrivo dalla Russia, Aleksej Miranchuk – corteggiato dall’Atalanta – vorrebbe i rossoneri. A riferirlo è in Russia è il portale sportrbc.ru che riporta che il Milan ha preparato una nuova offerta per la Lokomotiv Mosca. Il centrocampista classe 1995, nonostante un’importante proposta dell’Atalanta, vorrebbe giocare la prossima stagione nel Milan, che è quindi favorito per assicurarsi le prestazioni del giocaotre.

Una fonte vicina all’operazione ha dichiarato a sportrbc.ru: “Aleksej non nasconde di voler giocare per il Milan, nonostante un’offerta importante alla Lokomotiv dell’Atalanta. Allo stesso tempo, i milanesi hanno preparato una nuova proposta, che sarà presto discussa dal club russo. Anche la Roma ha recentemente contattato i rappresentanti di Miranchuk. Tuttavia, non c’è stata alcuna richiesta di trasferimento dai romani alla Lokomotiv. Oggi, nonostante la grande voglia dell’Atalanta, il Milan è più vicino all’acquisto di Miranchuk. La Roma ha preparato un’offerta, ma non l’ha inviata al club”.

