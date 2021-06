Calciomercato Milan – Dalla Romania: “Rossoneri su Marin” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime voci provenienti dalla Romani, i rossoneri sono interessati a Razvan Marin

Arrivato al Cagliari in prestito dall'Ajax, Ravzan Marin ha disputato una buona stagione con la maglia rossoblù. Sono bastate 39 presenze e tre gol tra campionato e coppa Italia per mettersi in mostra e attirare l'attenzione di alcuni grandi club europei. Tra questi c'è anche il Milan, società che pare abbia già fatto un tentativo per il centrocampista ungherese nelle scorse settimane. L'interesse dei rossoneri è confermato anche dal portale romeno playtech.ro, ma non sono gli unici ad aver puntato gli occhi sull'ex Standard Liegi. Sul classe 1996, infatti, ci sarebbe anche i francesi del Lione. Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>