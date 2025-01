Calciomercato Milan, dalla Norvegia: “Nessuna offerta per Lelesiit. E lui …”

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile affondo del Milan per Alexander Rossing-Lelesiit , calciatore del Lillestrom . A rivelarlo era stato Fabrizio Romano , anche se un collega norvegese della testata 'Nettavisen' lo aveva anticipato. Si era parlato addirittura di una prima possibile offerta del club rossonero per questo giovane talento. L'obiettivo sarebbe quello di ingaggiarlo per farlo crescere nel Milan Futuro e/o nella Primavera , per poi permettergli di fare il salto anche in Prima squadra. A questo proposito sono arrivate delle novità proprio nelle ultime ore.

Calciomercato Milan, Lelesiit non convinto dai rossoneri: ecco il perché. E sull'offerta

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'TV2', canale televisivo norvegese, infatti, il Milan sarebbe effettivamente interessato ad Alexander Rossing-Lelesiit, anche se fino a questo momento non avrebbe presentato alcuna offerta formale per il ragazzo. Non solo, perché il Lillestrom avrebbe già respinto diverse offerte provenienti da altri club fino ad una cifra che si attesta intorno ai 25 milioni di corone. Il talento non sarebbe inoltre così convinto di trasferirsi in rossonero perché dovrebbe cominciare proprio nel Milan Futuro. E questo almeno per un trasferimento in questa sessione invernale, rappresenterebbe per lui un freno.