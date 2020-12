Calciomercato Milan – Dalla Germania: Zidane chiama Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN – Sta facendo impazzire tutta Europa il gioiellino ungherese del RB Salisburgo. Classe 2000, Dominik Szoboszlai è probabilmente destinato a diventare uno dei più grandi giocatori del futuro. Da molto tempo il Milan lo segue con attenzione e i rossoneri stanno anche pensandoci già per gennaio. Szoboszlai ha una clausola rescissoria da 25 milioni e ciò significa che bisognerà trattare semplicemente col giocatore per convincerlo. Le ultime, però, lo danno vicino al RB Lipsia, in un’operazione che consentirebbe al gruppo RedBull di venderlo poi in estate a un prezzo più alto. A mischiare le carte ci ha provato Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid. Il francese, secondo la Bild, avrebbe contatto direttamente Szoboszlai per convincerlo a trasferirsi in Spagna già nella prossima sessione invernale.

