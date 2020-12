Calciomercato Milan – Dalla Germania: Szoboszlai al RB Lipsia a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Uno dei sogni di mercato per gennaio, del Milan e non solo, è sicuramente Dominik Szoboszlai. Talento assoluto del RB Salisburgo, classe 2000. Giovanissimo, ma già molto affermato. I rossoneri lo seguono con attenzione, anche perché ha una clausola rescissoria da 25 milioni. Tuttavia, secondo quanto riferisce Kicker, è molto probabile che Szoboszlai a gennaio si trasferirà sì, ma al RB Lipsia, società gemella. In questo modo, il gruppo RB potrà poi rivenderlo a una cifra superiore. Tagliati fuori tutti, per il momento. Che dovranno poi eventualmente parlare con il Lipsia per acquistare l’ungherese la prossima estate o più tardi.

