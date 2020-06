Calciomercato Milan – Dalla Germania: Upamecano verso la cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese di proprietà del RB Lipsia, potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di calciomercato.

Lo ha riferito, in Germania, l’autorevole quotidiano sportivo ‘BILD‘, visto che il contratto di Upamecano con il club di proprietà della ‘Red Bull‘ scadrà il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, in caso di mancato rinnovo, la società tedesca lo venderebbe pur di non perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Upamecano, che interessa molto, da tempo, anche al Milan, ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Cifra, però, che potrebbe essere rivista al ribasso vista la scadenza ravvicinata dell’accordo tra il calciatore transalpino con il RB Lipsia. QUESTE LE PRINCIPALI PISTE PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO DEL DIAVOLO >>>