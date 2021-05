Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Super offerta Bayern per Vázquez”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lucas Vázquez è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Piace al Diavolo, ma non soltanto ...

Il Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato, acquisterà un esterno destro. Lucas Vázquez, classe 1991, in scadenza di contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno, è uno dei calciatori seguiti con interesse dal Diavolo. Si mormora, addirittura, che, in caso di un mancato accordo tra Lucas Vázquez e le 'Merengues' per il rinnovo, il giocatore avrebbe messo l'offerta rossonera in cima alla lista delle sue preferite.