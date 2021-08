Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Scatto del Bayern su Sabitzer”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer può lasciare il RB Lipsia. Non per il Diavolo, però: resterebbe in Bundesliga

Daniele Triolo

Il Milan rischia di vedere sfumare, in questi giorni di calciomercato, la possibilità di acquistare Marcel Sabitzer. Il centrocampista offensivo austriaco, classe 1994, è uno dei nomi che, da tempo, il club di Via Aldo Rossi ha messo sul taccuino dei possibili sostituti di Hakan Calhanoglu nel ruolo di trequartista.

Questo anche perché il calciatore, già seguito dai rossoneri al tempo in cui sembrava che dovesse arrivare in panchina il suo mentore Ralf Rangnick, andrà in scadenza di contratto con il RB Lipsia, il suo attuale club, il 30 giugno 2022. Secondo quanto riferito dalla 'BILD', però, Sabitzer, che non ha intenzione di prolungare il suo accordo con i 'Tori Rossi', avrebbe intenzione di restare a giocare nella Bundesliga tedesca, pur lusingato dall'interesse del Milan nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Borussia Dortmund per Sabitzer. Nelle ultime ore, invece, sta salendo, con prepotenza, la candidatura del Bayern Monaco. I bavaresi, da quest'anno affidati alla conduzione tecnica di Julian Nagelsmann, ex tecnico di Sabitzer a Lipsia, cercano un giocatore con le sue caratteristiche. Vorrebbero, dunque, tentare un affondo per l'ex Rapid Vienna e RB Salisburgo. Con 18-20 milioni di euro, per la 'BILD', Sabitzer prenderà la via di Monaco di Baviera. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>