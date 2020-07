Calciomercato Milan – Dalla Germania: rossoneri su Nicolas Gonzalez

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dallo ‘Stuttgarter Nachrichten’, il Milan sarebbe pronto a fare un’offerta per Nicolas Gonzalez, attaccante argentino del 1998 in forza allo Stoccarda neopromosso in Bundesliga. Il sudamericano ha contribuito in maniera importante alla promozione della sua squadra grazie alle 14 reti in 27 partite stagionali. Da segnalare che lo Stoccarda lo ha pagato 8,5 milioni due anni fa dal Boca Juniors e il club di Buenos Aires riceverà il 12% della futura rivendita. Oggi viene valutato poco meno di 20 milioni dalla società tedesca.

INTANTO ECCO LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓