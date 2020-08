Calciomercato Milan – Dalla Germania: Roca preferisce il Lipsia ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di un centrocampista centrale d’ordine in vista della prossima stagione. Tra i nomi accostati, in questo periodo, al club di Via Aldo Rossi, c’è anche Marc Roca, classe 1996, di proprietà dell’Espanyol ma in procinto di andare via dopo la retrocessione dei ‘pericos‘ in Segunda División.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Sky Sport Deutschland‘, Roca non piace soltanto al Milan, ma è seguito anche da alcuni club della Bundesliga tedesca, tra cui, in particolare, il RB Lipsia. E proprio ai ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann, il regista iberico avrebbe dato la sua priorità.

Roca, quindi, preferirebbe trasferirsi al RB Lipsia anziché al Milan. Nel suo contratto con l’Espanyol, valido fino al 30 giugno 2022, è inserita una clausola di rescissione di 40 milioni di euro ma, dopo la caduta dei biancoazzurri in seconda serie, Roca può muoversi a metà prezzo. IMPORTANTI NOVITÀ, INTANTO, NEL MANAGEMENT SOCIETARIO DEL MILAN >>>

