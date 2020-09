Calciomercato Milan – Dalla Germania: André Silva via per 9 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la partenza di André Silva all’Eintracht Francoforte. I rossoneri, però, non hanno reso note le cifre del trasferimento. Cifre ipotizzate dalla ‘Bild’, che riferisce di una cessione avvenuta per 9 milioni di euro. Una valutazione non esattamente elevata, che produrrebbe una minusvalenza di circa 5 milioni di euro per il Diavolo, visto che il portoghese pesa a bilancio per 13,8 milioni.

