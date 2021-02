Calciomercato Milan – Dalla Francia: Thauvin, pronto un pre-contratto

Calciomercato Milan, novità su Thauvin

Non è un mistero che il nome di Florian Thauvin stia circolando nell’ambiente rossonero da diversi mesi. Il calciatore francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, non dovrebbe prolungare il suo contratto ed è pronto, dunque, a liberarsi a parametro zero. Uno status a dir poco vantaggioso per un giocatore dalle qualità indiscusse. Il direttore tecnico Paolo Maldini, qualche mese fa, si è sbottonato sul classe 1993, manifestando apertamente l’interesse nei suoi confronti. I colloqui, evidentemente, sono andati avanti tanto che, secondo quanto riferisce il portale francese ‘le10sport’, i rossoneri sono in pole per Thauvin. Ma c’è dell’altro: nelle prossime settimane ci potrebbe essere la firma ad un pre-contratto che, di fatto, permetterebbe al Milan di bloccarlo in vista di giugno. Sarebbe un gran colpo per una squadra che, palesemente, sta puntando a ritornare in alto nel più breve tempo possibile.

