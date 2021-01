Calciomercato Milan – Dalla Francia: Thauvin arriva in estate? | News

In Francia sono sicuri: “Thauvin andrà al Milan in estate”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La sessione invernale di mercato sta vedendo il Milan protagonista assoluto. Dopo aver acquistato Meite e Mandzukic, i rossoneri sono pronti ad accogliere Tomori e vogliono portare a Milanello anche Junior Firpo. Tra le tante voci di mercato, un nome accostato al Diavolo da un anno a questa parte è sicuramente quello di Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia, che si libererà a parametro zero al termine di questa stagione.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non è nelle intenzioni di Maldini acquistare il campione del mondo francese durante questa finestra di mercato, anche perché adesso c’è tanta abbondanza nell’attacco rossonero. Non è dello stesso parere Le10Sport che, al contrario di quanto detto dal giornalista di Sky Sport, è sicuro di un’offerta nelle prossime settimane da parte del club rossonero per averlo a disposizione da giugno.

Thauvin, che ha già confermato di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia, aspetta solo il Milan. L’ex Bastia ha già giocato in Premier League e su di lui c’è l’interesse del Siviglia, ma il classe ’93 è affascinato da questa sfida a tinte rossonere.

