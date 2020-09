Calciomercato Milan – Dalla Francia: rossoneri su Aarons del Norwich City

Calciomercato Milan: i rossoneri si iscrivono nella corsa per Aarons

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan si è messo sulle tracce di Max Aarons, classe 2000, terzino destro inglese del Norwich City, già per questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito, attraverso il proprio account personale su ‘Twitter‘, Loïc Tanzi, giornalista sportivo di ‘RMC Sport‘, in Francia.

“Il mercato dei terzini destri si infiammerà nei prossimi giorni – ha scritto Tanzi -. Dopo Serge Aurier, il Milan si è attivato su Max Aarons (Norwich). Sergiño Dest è vicino al Barcellona. Il Bayern Monaco, in corsa per Dest ed Aarons, e la Roma cercano un rinforzo in questa posizione”.

Aarons, retrocesso in Championship con i ‘Canaries‘ nel finale dello scorso campionato inglese, è nel giro della Nazionale dei Tre Leoni. Sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il suo attuale club, può giocare anche sul versante sinistro della difesa a quattro. INTANTO IL MILAN VUOLE FARE SPESA NEI PAESI SCANDINAVI >>>