Fjørtoft: “Hauge seguito dal Milan da giugno: ha tre opzioni, ma …”

Calciomercato Milan: Fjørtoft confessa la verità su Hauge

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jan Åge Fjørtoft, ex calciatore ed attuale giornalista sportivo norvegese, sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘ ha parlato del suo giovane connazionale, Jens Petter Hauge. Sull’esterno sinistro offensivo, classe 1999 di proprietà del Bodø/Glimt, c’è l’interesse del Milan. Ecco cosa ha detto Fjørtoft su Hauge: “Sono venuto a conoscenza che Jans Petter Hauge è seguito dal Milan da giugno. Il giocatore ha tre opzioni per il suo futuro ma sembra preferire il Milan. Il Milan ha costruito un sistema di reclutamento per assicurarsi di poter identificare i migliori talenti in circolazione. So che almeno altri due giocatori norvegesi sono nei radar dei rossoneri. Il Milan ha fatto uno scan di tutti i giovani talenti che giocano nelle leghe inferiori in Europa. Hauge si è distinto come uno dei migliori in Norvegia. La partita di questa settimana ha confermato le sensazioni del data team“. CONOSCIAMO MEGLIO HAUGE IN QUESTO VIDEO >>>