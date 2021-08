Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Romain Faivre possibile opzione”

Romain Faivre potrebbe essere l'opzione del Milan sulla trequarti negli ultimi giorni di mercato. Arrivano news importanti dalla Francia

Romain Faivre potrebbe essere l'opzione del Milan sulla trequarti negli ultimi giorni di agosto. Arrivano news importanti dalla Francia, precisamente dal giornalista di 'Footmercato' Santi Aouna. Autore di un'ottima stagione allo Stade Brestois (6 gol e 5 assist in 36 presenze in Ligue 1), il 23enne ha attirato su di sé gli occhi di diversi club. In particolare si parla del Borussia Mönchengladbach, con il quale il Brest avrebbe ha già un accordo di massima.