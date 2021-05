Calciomercato Milan – Dalla Francia: richiesta di cessione per Icardi

Accostato al Milan per il prossimo calciomercato, Icardi sembra aver chiesto al PSG di andare via in estate. Ecco tutte le ultime notizie.

Stefano Bressi

Il prossimo calciomercato del Milan avrà come colpo principale un attaccante e Mauro Icardi è tra i giocatori accostati ai rossoneri. L'attaccante argentino è attualmente al Paris Saint-Germain, dove però non si sta trovando benissimo e non sta avendo molto spazio. Il suo rendimento è calato in modo drastico e in estate potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riferisce L'Equipe, infatti, sarebbe stato proprio Icardi a chiedere di essere ceduto visto lo scarso utilizzo degli ultimi mesi. Ovviamente sono tante le squadre interessate, tra cui appunto il Milan. Il prezzo è di 55 milioni, ma se ad acquistarlo fosse il Milan bisogna ricordare che il PSG dovrebbe versarne poi 15 all'Inter. Ecco perché probabilmente preferirebbe altre squadre. Leggi tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di Pioli >>>