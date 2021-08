Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Raiola ha proposto Ibra al PSG”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mino Raiola voleva rispedire Zlatan Ibrahimovic al PSG. Ecco a quando risale il piano dell'agente

Raiola avrebbe sondato il terreno con Leonardo , direttore sportivo del PSG, per un eventuale ritorno di Ibrahimovic a Parigi prima del rinnovo del contratto del centravanti svedese con il Milan , avvenuto lo scorso 22 aprile. L'ex direttore sportivo rossonero, però, avrebbe risposto all'agente italo-olandese di non essere interessato ad un Ibra-bis sotto la Torre Eiffel .

Ibrahimovic ha giocato con il PSG per quattro stagioni, dal 2012 al 2016: in Francia ha segnato 156 gol in 180 gare e vinto ben 12 trofei.