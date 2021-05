Calciomercato Milan – Dalla Francia: può tornare in Italia / News

Il Milan studia il prossimo calciomercato e pensa anche a riportare in Italia un centrocampista. Ecco tutte le ultime notizie.

Dopo sette anni, il Milan è tornato in Champions League e ora dovrà ovviamente rinforzarsi sul calciomercato per farsi trovare pronto. I rossoneri stanno prima risolvendo le questioni dei giocatori già in rosa, per poi pensare ai rinforzi. Priorità all'attacco, ma poi bisognerà intervenire anche a centrocampo e in difesa. Per quanto riguarda il pacchetto centrale, molto dipenderà proprio dalle situazioni dei giocatori già in rosa. Sandro Tonali, nonostante qualche voce, dovrebbe essere riscattato. Il classe 2000 è considerato un talento e i rossoneri non vogliono farselo sfuggire.