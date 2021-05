Calciomercato Milan – Dalla Francia: piace Casimir, ecco chi è

Il Milan ha messo gli occhi su Casimir in vista del prossimo calciomercato. Si tratta di un attaccante classe 2001. Ecco le ultime.

Come di consueto, il Milan è molto attento ai giovani per il calciomercato. Gli osservatori rossoneri sono continuamente al lavoro. La politica societaria è chiara: puntare su giovani di talento che costano poco e che possano portare a delle future plusvalenze, dimostrando grande qualità in campo. L'ultimo nome finito sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Josué Casimir, attaccante classe 2001 del Le Havre, anche se fino a questo momento ha giocato solo nella squadra B. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e il Milan dovrà vedersela anche con della concorrenza: piace infatti al Leicester e al Wolfsburg. Ovviamente il prezzo di partenza è basso, ma si potrebbe arrivare a una vera e propria asta. Segui con noi il live testuale di Milan-Benevento >>>