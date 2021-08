Calciomercato Milan – Dalla Francia: offerta per Yacine Adli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbero vicini a Yacine Adli, calciatore del Bordeaux

Ancora una novità dalla Francia per quanto concerne il calciomercato del Milan. Come viene riportato dall'Equipe, infatti, il club rossonero avrebbe fatto un'offerta da 10 milioni di euro per Yacine Adli. Si tratta di un centrocampista classe 2000 che può giocare anche come trequartista. La trattativa con il Bordeaux sarebbe ben avviata. La settimana scorsa Gerard Lopez, presidente del club francese, aveva parlato proprio di offerte ricevute per dei giocatori che non voleva cedere. Sarà proprio il caso di Yacine Adli e del Milan? Ricordiamo che il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023. Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>