Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Non solo i rossoneri su Badé”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, non ci sarebbe solo il Milan sul difensore del Lens Loic Bade

Loic Badé, difensore del Lens, è finito sul taccuino della dirigenza del Milan. Il calciatore classe 2000 ha disputato un'ottima stagione con la maglia giallorossa, prendendo parte a 27 partite tra campionato e coppa di Francia. Si tratta di un centrale di difesa: alto 1.91 m, ha ancora due anni di contratto con i 'Le Sang et Or'. Secondo il quotidiano francese 'L'Equipe', non ci sarebbero solo i rossoneri sul giovane talento. Oltre al club di via Aldo Rossi ci sarebbe il Rennes, ma non sarà facile acquistarlo considerato che viene valutato 25 milioni di euro. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime