Calciomercato Milan – Dalla Francia: Mbappe vuole lasciare il Psg

RMC Sport lancia un'importante indiscrezione di calciomercato. Kylian Mbappe avrebbe chiesto infatti la cessione al Psg. L'attaccante è in scadenza di contratto nel 2022 con i parigini, e ad oggi non sembra aver intenzione di rinnovarlo. Mbappe, dopo diversi anni in Francia, vuole provare una nuova esperienza: il Real Madrid è alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.