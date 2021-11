Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Kessié sempre più vicino al Psg”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, Franck Kessié sembra essere molto vicino al Psg

Il futuro di Franck Kessié sembra essere sempre più lontano dal Milan. Nonostante le smentite da parte di Leonardo, in Francia sono sicuri che il centrocampista ivoriano vestirà la maglia del Psg. Secondo quanto riferisce 'FootMercato', George Atangana e il club francese si sono incontrati più volte durante queste ultime settimane e pare che si stia arrivando all'accordo definitivo con il calciatore in questione. Resta solamente da capire se l'ex Atalanta andrà via durante il mercato di gennaio o meno. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.