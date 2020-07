Calciomercato Milan – Dalla Francia: il Monaco punta forte su Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo di proprietà del Real Madrid che piace a Milan, Inter e Napoli, potrebbe proseguire la propria carriera nel Principato di Monaco.

Il Monaco del magnate russo Dmitrij Rybolovlev, infatti, secondo quanto riferito in Francia da ‘FootMercato‘, si sarebbe fiondato a capofitto su Jovic visto che interessa molto al nuovo allenatore, Niko Kovac, ex Eintracht Francoforte e Bayern Monaco, annunciato qualche giorno fa dal club biancorosso. Kovac ha già allenato Jovic a Francoforte, laddove il ragazzo aveva segnato 36 gol in 75 gare.

Kovac, che al Monaco dovrebbe avere pieni poteri sul mercato, starebbe spingendo per avere alle proprie dipendenze Jovic e non è escluso che possa riuscire nell’intento. Per il Napoli, infatti, il serbo sarebbe soltanto l’alternativa a Victor Osimhen qualora non riuscisse a concludere la trattativa con il Lille e per il Milan l’idea Jovic sembrava legata all’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera.

Arrivo che, come noto, non si concretizzerà dopo la rinuncia del club di Via Aldo Rossi al tedesco ed il contestuale rinnovo biennale di contratto per l’attuale tecnico Stefano Pioli. Resterebbero in piedi, per Jovic, le piste Inter (se parte Lautaro Martínez, n.d.r.) e Hertha Berlino, in Bundesliga, campionato che ben conosce.

Il Monaco, però, sembra intenzionato a fare sul serio per il numero 18 delle 'Merengues' …

