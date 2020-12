Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Il Marsiglia spera per Thauvin”

Calciomercato Milan: Thauvin, futuro ancora incerto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia e della Nazionale francese di Didier Deschamps, ad oggi ancora non sa dove giocherà nella stagione 2021-2022.

Thauvin, come noto, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021 con l’OM e, al momento, sembrano davvero minime le possibilità che prolunghi il suo accordo con il club della Costa Azzurra.

Negli ultimi due giorni ‘Le 10 Sport‘, portale calcistico transalpino, ha esaminato la situazione di Thauvin. Da un lato c’è Jacques-Henri Eyraud, Presidente dell’OM, che spera sempre di poter rinnovare il contratto del suo pupillo.

Dall’altro, però, c’è la realtà, che vede Thauvin ben lontano dalla permanenza nella fila della compagine di André Villas-Boas. Al contrario, il numero 26 è sempre più intenzionato a vivere una nuova esperienza all’estero.

Il Milan, nella Serie A italiana, e il Siviglia, nella Liga spagnola, sono i club che, ad oggi, sono quelli maggiormente interessati a mettere sotto contratto Thauvin. Difficile, invece, che accetti la proposta dell’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti.

Il calciatore, infatti, pur cercando un ingaggio da top player, vuole restare in un torneo europeo di livello. L’Olympique Marsiglia, dunque, spera sempre per Thauvin, ma lui sembra aver fatto già altre scelte.

Vedremo da gennaio in avanti se avrà deciso di approdare in rossonero oppure di proseguire la sua carriera in Andalusia.