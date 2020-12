Calciomercato Milan – Thauvin, concorrenza dagli Emirati Arabi: le ultime

Calciomercato Milan, concorrenza per Thauvin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Florian Thauvin piaccia al Milan. Il francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, è un profilo che fa gola a diversi club in Europa e non solo. Secondo quanto scritto da ‘Uefa Kick’ l’esterno d’attacco è finito nel mirino dell’Al Ain. Un affare però difficile nonostante il ricco contratto che il club degli Emirati Arabi potrebbe offrirgli. Thauvin vuole rimanere in Europa per giocare la Champions League e per non perdere la nazionale francese. Calciomercato Milan – Maldini, super acquisto in casa Lazio? I dettagli >>>