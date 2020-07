Calciomercato Milan – Dalla Francia: il Diavolo piomba su El Chadaille

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Perso Tanguy Kouassi, che ha scelto di accasarsi al Bayern Monaco, il Milan non avrebbe perso le speranze di tesserare un giovanissimo dal PSG.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Le Parisien‘ oggi in edicola, l’area scout del club di Via Aldo Rossi sarebbe valutando il profilo di Bitshiabu El Chadaille, difensore centrale classe 2005 di proprietà della società francese.

Secondo il quotidiano sportivo parigino, notoriamente ben informato delle vicende di casa PSG, su El Chadaille ci sarebbe l’interesse di tanti club europei: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia.

El Chadaille, lo ricordiamo, non potrà però firmare con nessun altra squadra fino a quando non compirà 16 anni e il padre vorrebbe che il figlio restasse a Parigi per completare la maturazione. LEGGI QUI LE PAROLE DI DOMINIK SZOBOSZLAI SU RALF RANGNICK >>>