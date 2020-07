Calciomercato Milan – Dalla Francia: i rossoneri tornano su Todibo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Francia, da ‘FootMercato‘, il Milan non avrebbe dimenticato Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese che il Diavolo aveva trattato nella scorsa sessione invernale di calciomercato con il Barcellona, club proprietario del suo cartellino, prima che il ragazzo scegliesse di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni in Germania, nella fila dello Schalke 04.

I ‘Königsblauen‘ non hanno riscattato Todibo, il quale, dunque, è tornato al Barça ed è in attesa di conoscere il suo futuro. L’ex Tolosa, in attesa di una decisione da parte del tecnico blaugrana, Quique Setién, potrebbe proseguire la sua carriera altrove. Il Milan è ancora interessato al calciatore, giovane e promettente, ma considera alta la richiesta del club catalano per il suo cartellino.

Medesimo discorso può essere fatto per il Rennes, società francese, anch’esso interessato alle prestazioni di Todibo. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SU UN POSSIBILE SCAMBIO DI MERCATO CHE FAREBBE FELICE IL DIAVOLO >>>

