Calciomercato Milan – Dalla Francia: Fofana, accordo con il Leicester City

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’Equipe, arriva anche la conferma dal portale francese leprogres.fr. Il Leicester City è molto vicino a Wesley Fofana, calciatore del Saint Etienne.

Il club inglese, infatti, avrebbe offerto ben 35 milioni di euro più bonus pur di portare il difensore a giocare in Premier League. Sul difensore centrale, come noto, c’è anche il Milan, ma certamente il club rossonero non ha intenzione di spendere una cifra così elevata. Il Saint Etienne sembra aver accettato l’offerta e dunque il trasferimento potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di domani.

