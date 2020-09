Calciomercato Milan – Cessione Paqueta: grande risparmio per il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Paqueta al Lione. E’ da diverse settimane che vi parliamo dell’interesse del Lione per il brasiliano. Finalmente i vari pezzi del puzzle sono stati messi al posto giusto: la cifra dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, più una percentuale su una futura rivendita.

Calciomercato Milan: il risparmio dei rossoneri

Grande colpo in uscita per il Milan, che così effettua un bel risparmio. A tal proposito, vi riproponiamo il pezzo scritto dal nostro Domenico Abbondadolo qualche settimana fa. “Dalla somma di quota di ammortamento annuo (€ 6.481.482) e stipendio lordo (€ 2.187.500), il brasiliano risulta il secondo giocatore più costoso della rosa dopo Gigio Donnarumma. La cessione garantisce al Milan un risparmio complessivo di circa 9 milioni di euro, ai quali andrebbero vanno aggiunti i probabili 20 milioni del cartellino”. Insomma, un’ottima operazione per il Milan, che adesso può concentrarsi con forza sul mercato in entrata.

