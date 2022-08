Calciomercato Milan – Dalla Francia: ”Fiducia PSG per Renato Sanches”

Nonostante il Milan sembrava essere tornato in corsa, dalla Francia fanno sapere che il PSG rimane in pole per acquistare Renato Sanches

Kenneth Malandrin

Nelle ultime ore diverse testate autorevoli hanno rilanciato la notizia di un rinnovato pressing da parte del Milan per Renato Sanches, soprattutto in virtù dell'apparente immobilità del PSG (che da ormai un mese contende al Diavolo il calciatore) sul fascicolo. Date queste informazioni, i rossoneri sono stati dati nuovamente come in piena corsa nonostante le voci che parlano da ormai più di un mese della predilezione del portoghese per Les Rouge-et-Bleu.

I colleghi francesi di footmercato, propongono però una versione differente: Campos starebbe infatti temporeggiando nella speranza di abbassare il prezzo del cartellino. Forte del gradimento di Renato Sanches, il dirigente del club parigino vorrebbe attenersi ai proclami fatti al suo arrivo per quanto riguarda la nuova politica d'acquisto del PSG, ma, in ogni caso, sotto la Tour Eiffel si starebbe tuttora respirando elevata fiducia per l'arrivo del centrocampista portoghese.

Inoltre, il quotidiano fa sapere che con ogni probabilità il Lille starebbe chiedendo più soldi ai parigini rispetto a quanto richiesto dal Milan.