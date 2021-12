Calciomercato Milan – Dalla Francia: Faivre possibile, Diallo difficile

Milan che come spesso capita pesca all'estero nel calciomercato. In particolare piacciono Faivre e Diallo: ecco le ultime a riguardo.

Si avvicina il calciomercato e il Milan lavora come sempre moltissimo in entrata. I rossoneri sono a caccia di rinforzi in difesa e sulla trequarti, oltre che a centrocampo. Sono due i nomi particolarmente caldi. Il primo è quello di Abdou Diallo, senegalese classe 1996 del Paris Saint-Germain, che però costa 25 milioni. Ecco perché secondo RMC Sport è molto difficile: i rossoneri lo vorrebbero in prestito, mentre il club parigino vuole la cessione. Il secondo è Romain Faivre, francese classe 1998 del Brest, che chiede 15 milioni. I rossoneri, però, vorrebbero aspettare l'estate. Comunque, ulteriori sviluppi non sono da escludere. Si attendono aggiornamenti. Queste intanto sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>