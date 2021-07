Calciomercato Milan – Dalla Croazia: “Quasi fatta per l’arrivo di Dominic”

Nuovo rinforzo per la primavera del Milan: secondo le ultime voci provenienti dalla Croazia, è quasi fatta per il trasferimento di Dominic

Rinforzo in vista per la primavera del Milan. Stando a quanto riportato dal portale croato "Germanijak.hr", i rossoneri sarebbero vicini a chiudere la trattativa per il terzino sinistro Ivan Dominic, giovane talento dell'Hajduk Spalato. La trattativa è in fase di chiusura, con il club croato che guadagnerà 800mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Diavolo che pensa al presente, ma trova anche il tempo per dare uno sguardo al futuro. Leggi qui l'intervista di Kessié sul rinnovo di contratto con il Milan >>>