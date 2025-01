Il Milan, nella giornata di mercoledì 29 gennaio, alle ore 21:00, sfiderà la Dinamo Zagabria e le dirigenze dei due club potrebbero approfittarne per parlare del giovane talento croato. Sembra infatti che i rossoneri siano fortemente interessati ad un ragazzo del Settore Giovanile del club della capitale dalmata. Il quale sarebbe in scadenza di contratto con la sua società. A rivelarlo sono stati i colleghi di 'Germanijak.hr'. Secondo quanto riferito il Diavolo avrebbe presentato una prima offerta non meglio precisata di qualche centinaia di migliaia di euro per portare Niko Sepic subito in Italia e farlo crescere.