Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Dalot potrebbe tornare in rossonero”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune indiscrezioni proveniente dall'Inghilterra, Dalot potrebbe tornare al Milan

Stando a quanto riportato dal canale televisivo inglese 'BBC News', Diogo Dalot potrebbe ritornare al Milan. Secondo l'emittente britannica, i rossoneri avrebbero presentato una nuova proposta di prestito al Manchester United. Il terzino portoghese avrebbe già dato la sua disponibilità ad un ritorno in quel di Milanello. Adesso la palla passa ai 'Red Devils' e, in particolar modo, all'allenatore Ole Gunnar Solskjaer, il quale potrebbe decidere anche di trattenere il calciatore ex Porto. Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>